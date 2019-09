Noch bis Montag buntes Kirmestreiben auf dem Marktplatz

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (links) hat am Freitagnachmittag den traditionellen Mariä Geburtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnet. Dazu waren Verwaltungsmitarbeiter, Ratsmitglieder und etliche Bürger gekommen. Wiese lobte den Marktmeister Stefan Möller, dem es wieder gelungen sei, eine attraktive Kirmes auf die Beine zu stellen. Die Fahrgeschäfte, so Wiese, wolle er aber nicht nutzen, sondern lieber das Männerkarussell – sprich die Biertheke. „Auch dort kommt man in Fahrt.“ Der Markt ist am heutigen Samstag von 10 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 13 bis 22 Uhr und am Montag von 14 bis 22 Uhr. Unterdessen hat die Eröffnungsverlosung am Freitag folgende Gewinner hervorgebracht: Der Hauptpreis, ein Fahrrad, ging an Magda Albers. Über ein neues Tablet freut sich Anneliese Sauerland. Zudem wurden mehrere Marktspaßkarten im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Zu den Gewinnern zählten Anika Schwarte, Ellan Rewas Kheisi, Elisabeth Mocke, Alfred von Döllen. Christa Kastner und Mert Demirov. BILD: