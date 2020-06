Not macht Sportler erfinderisch

Kreativität ist gefragt in Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen, so auch bei dem Kursus des Bildungswerkes „Der sanfte Weg zur Stressbewältigung“. Kursleiterin Martha Gelhaus (rechts) nahm ihre zwölf Teilnehmenden mit in den Bildungswerksgarten. „Die Sauerstoffaufnahme wird erhöht und der Schlaf dadurch noch besser“, sagt Irma, eine der treuesten Teilnehmerinnen des Kurses. Alle haben die wöchentlichen Stunden vermisst. Im September geht es regulär mit einem neuen Kursus weiter. Anmeldung unter Telefon 0 44 71/ 91080.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen