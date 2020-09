Natur: Landwirtschaftskammer führt in heimische Gärten

Oldenburger Münsterland Am Dienstag, 15. September, von 15 bis 17 Uhr ist der Gartentreffpunkt der Siedlungsgarten von Bettina und Heiner Gröneweg. Die Gartenbesitzerin führt durch ihren 1600 Quadratmeter großen Garten, in dem viele kleine Gartenräume mit verschiedenen Sitzecken Platz haben. Das Besondere ist die Vielfalt an Gehölzen für kleinere Gärten und die Hosta-Sammlung von Heiner Gröneweg. Anke Kreis, Beraterin Garten, Hof- und Dorfgrün der Landwirtschaftskammer Cloppenburg, gibt Anregungen zur Gartengestaltung kleinerer Grundstücke. Anmeldung: www.lwk-niedersachsen.de, Webcode 33005127

Am Mittwoch, 16. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr geht es in einen ländliche Garten in Löningen. Die Pflanzenauswahl hat die Besitzerin auf den sandigen Boden abgestimmt. Welche Bodenverbesserungen können vorgenommen werden, um die Bodenfeuchtigkeit halten zu können, ist eine Frage des Seminars. Anke Kreis gibt Tipps zur pflegeleichten Gartengestaltung. Welche Pflanzen kommen mit dem Standort klar? Pflanzlisten mit geeigneter Auswahl an Stauden und Gehölzen erleichtern die spätere Umsetzung im eigenen Garten. Anmeldung: www.lwk-niedersachsen.de, Webcode 33005127

Beide Seminare kosten jeweils 22 Euro. Die Veranstaltung findet draußen im Garten statt.