Zurück ins Erwerbsleben gelangen

Oldenburger Münsterland Wer beruflich einige Zeit pausiert hat und nun wieder ins Erwerbsleben zurückkehren möchte, sollte sich über Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs informieren. Die Agentur für Arbeit (AA) Vechta bietet drei Infoveranstaltungen dazu an: AA Cloppenburg am Montag, 6. Januar, 9 Uhr, Raum 2.13, Pingel-Anton-Platz 5; AA Friesoythe am Dienstag, 7. Januar, 9 Uhr, Raum 1.08, Thüler Straße 3 und AA Vechta am Mittwoch, 8. Januar, 9 Uhr, Raum 1.65, Rombergstr. 51.

Stefanie Rolfes, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der AA Vechta, erläutert Chancen des regionalen Arbeitsmarkts, berufliche Perspektiven, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Förder- und Unterstützungsleistungen. Die etwa 90-minütigen Veranstaltungen richten sich an alle, die aufgrund von Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten von Angehörigen oder aus anderen Gründen eine berufliche Auszeit genommen haben und nun den Neustart in das Arbeitsleben planen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter