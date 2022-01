Seniorenbeirat im Saterland: Für Sprechstunde jetzt anmelden

Ramsloh Der Seniorenbeirat Saterland bietet an jedem ersten Mittwoch im Monat Sprechzeiten im Dachgeschoss des Rathauses in Ramsloh von 10 bis 12 Uhr an (Raumnummer D06). Der Beirat gibt bekannt, dass zurzeit die Bürgerinnen und Bürger, die die Sprechstunde nutzen wollen, sich mindestens einen Tag vorher bei einem Seniorenbeiratsmitglied telefonisch melden müssen, da ansonsten die Sprechstunde ausfällt. Während der Öffnungszeiten bietet der Beirat Notfallmappen an, die durch den Landkreis Cloppenburg erstellt wurden und die durch viele Kooperationspartner verkauft werden. Die Notfallmappen kosten für die Saterländer Seniorinnen und Senioren beim Beirat nur zwei anstatt fünf Euro. Ebenfalls können die vom Seniorenbeirat erstellten Notfall-Pässe mit Aufkleber für die Windschutzscheibe im Auto, die für das Handschuhfach, die Handtasche oder Brusttasche im Oberhemd bestimmt sind, für nur einen Euro erworben werden.

Im Besprechungsraum ist ein Spuckschutz installiert. Die Hygienevorschriften geben vor, dass sich jeder unten im Foyer mit Personalien anmeldet oder sich mit der Luca-App eincheckt. Die Hände sind zuvor zu desinfizieren. Das Tragen einer FFP2-Maske ist im gesamten Gebäude erforderlich, teilt der Beirat weiter mit.

