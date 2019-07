Schirm zweckentfremdet

„Das ist selbst für mich zu viel des Guten“ stöhnte – immer noch mit einem Lächeln im Gesicht – Jean-Claude Vuluka aus dem Kongo, der sich bei seinem morgendlichen Spaziergang in Cloppenburg gut beschirmt gegen die intensive Sonneneinstrahlung der vergangenen Tage schützte. „Dieser Sonnenschutz gehört im Kongo zur täglichen Ausrüstung, wenn wir uns draußen aufhalten“, sagte er. In Deutschland schützt das Utensil – das der Kongolese zu einem Sonnenschirm umfunktionierte und so die Blicke auf sich zog – sonst nur vor Regen.

