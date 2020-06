Schulkinder in Indien weiter unterstützt

Trotz der Ausgangssperre in Indien führt der Verein „Nitya Bal Vikas“ sein Bildungsprojekt im nordöstlichen Bundesstaat Bihar fort. Die Partnerorganisation des Clemens-August-Gymnasiums mit dem früheren Cloppenburger Benjamin Scholz finanziert vor Ort eine Denkfabrik, die von einer indischen Partnerorganisation betrieben wird. Missstände im öffentlichen Bildungssystem sollen beseitigt und Behörden Reformvorschläge unterbreitet werden. Die Denkfabrik hat ein digitales Büro, in dem das indo-deutsche Projektteam weiterarbeitet. Wer den Verein kennenlernen möchte, meldet sich per E-Mail an info@nbv-ev.org oder kann spenden.

BILD: Nitya Bal Vikas

