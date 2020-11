Oldenburger Münsterland: NWZ und OM-Mediengruppe gründen Wochenblatt-Joint-Venture

Cloppenburg Die NWZ-Mediengruppe aus Oldenburg und die OM-Mediengruppe aus Cloppenburg bündeln ihre Wochenblattaktivitäten im Oldenburger Münsterland: Zum 1. Januar 2021 gründen die beiden Unternehmen die OM-Wochenblatt GmbH & Co. KG mit Sitz in Cloppenburg. An der gemeinsamen Gesellschaft hält die NWZ ein Drittel, die OM-Mediengruppe zwei Drittel der Anteile. Hauptobjekte des Gemeinschaftsunternehmens sind zwei neue Sonntagsblätter mit einer wöchentlichen Gesamtauflage von 128.000 Exemplaren. Die gemeinsame Geschäftsführung bilden Harold Grönke (NWZ-Mediengruppe) und Michael Plasse (OM-Mediengruppe).

