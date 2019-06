Dem Regen getrotzt haben am Donnerstag die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sportfestes der Caritas am Ostring. Rund 100 Mitarbeiter und ihre Betreuer probierten sich in allen möglichen Sportarten aus. Am Ende gab es für alle Sportlichen leckere Bratwürste. „Das ist natürlich für alle Teilnehmer das Highlight“, sagte Sportlehrerin Karin Cordes mit einem Augenzwinkern.

