Stadt spendet an „FeZ“

Seit der Eröffnung des „FeZ“ am Wallfahrtsweg 70 in Cloppenburg, das vom Familien Entlastenden Dienst (FED) für Betreuungsangebote und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung steht, wünschte sich das Team ein Kettcar mit Anhänger für die dort betreuten Kinder mit Handicap. Nun ging dieser Wunsch dank der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cloppenburg in Erfüllung. Auf freiwilliger Basis spenden diese monatlich den Betrag ihres Gehalts, der hinter dem Komma steht. Darüber freuten sich Katja Braun, Silvia Bludau (beide FED, von links), Personalratsvorsitzender Reinhold Abeln, Silke Blömer, Thorsten Abeln und Günter Plaspohl (alle drei Personalrat der Stadt Cloppenburg) und Sabrina Veldkamp (FED).BILD: NIna-Maren Schmidt