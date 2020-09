Stadt sucht Namen für Kita

Die neue Kindertagesstätte auf der Burgwiese in Friesoythe soll im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Was noch fehlt, ist ein passender Name für die Einrichtung. Diesen sucht die Stadt Friesoythe als Trägerin der Kita jetzt. „Kurz und prägnant sollte der Name sein, aber auch Neugierde wecken und Kreativität widerspiegeln“, ruft Bürgermeister Sven Stratmann (Bild) alle Friesoyther Bürger zum Mitmachen auf. Namensvorschläge können per Post an die Stadt Friesoythe (Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe) oder über die Homepage der Stadt (direkt über QR-Code) gemacht werden. Abgabeschluss ist Donnerstag, 15. Oktober. Der Hauptpreis ist freier Eintritt in den Tier- und Freizeitpark Thüle für die gesamte Familie. BILD: