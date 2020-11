Tanne soll Adventszeit verschönern

Zwischen zehn und zwölf Meter ist sie groß und soll nicht nur mit ihrem grünen Kleid, sondern ab Mittwochabend auch mit vielen Lichterketten für weihnachtliche Atmosphäre in der Cloppenburger Innenstadt sorgen. Der Bauhof der Stadt Cloppenburg hat am Dienstagvormittag eine Tanne am Ende der Innenstadt an der Oberen Langen Straße aufgestellt. Das imposante Schmuckstück, das am Mittwoch mit Lichterketten verziert wird, kommt von einer Baumschule. Auch die Beckermannkurve und der Rathausvorplatz haben eine Tanne bekommen – erstere wurde von einer Familie gespendet, zweitere kam aus der bauhofeigenen Baumschule. Währenddessen laufen auch die Vorbereitungen für die weitere weihnachtliche Gestaltung der Cloppenburger Innenstadt.BILD:

