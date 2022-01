Tannenbaumaktion in Friesoythe: Auf dem Hänger ist Teamarbeit gefragt

Teamarbeit war jetzt bei der Tannenbaumaktion der Katholischen Landjugendbewegung Friesoythe gefragt. Wie in zahlreichen anderen Orten im Nordkreis und in der Stadtgemeinde Friesoythe kümmerten sich die Jugendlichen um die ausgedienten Weihnachtsbäume, die an den Straßenrändern lagen. Für einen kleinen Obolus, der für einen guten Zweck bestimmt ist, nahmen die Mitglieder der Landjugend die Tannen auf Treckeranhängern mit. Wer in Friesoythe noch Spenden will, kann die Summe auf folgendes Konto überweisen: DE 73 2805 0100 0001 2817 57.

