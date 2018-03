Thüle In der Zeit von Samstag, 10. März, 12 Uhr, bis Montag, 12. März, 12 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem am Garreler Weg in Thüle abgestellten Bagger etwa 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 160 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.