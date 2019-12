Thüle Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Thüle (Kreis Cloppenburg) drei Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Nach ersten Polizeiangaben wollte ein 52-jähriger Autofahrer aus Markhausen die B 72 von der Straße Thüler Kirchweg in die Straße Am Haferberg überqueren. Dabei übersah er den Wagen einer 34-Jährigen aus Garrel, die die B72 in Richtung Friesoythe befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde die 34-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Markhausen, Friesoythe und Bösel. Sie wurde schwer verletzt.

Im Wagen der 34-Jährigen wurde eine 26-jährige Beifahrerin ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer aus Markhausen erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu langen Staus im Berufsverkehr.