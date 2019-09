Thüle Gut, dass es den Schützenverein Thüle gibt, und gut, dass Albert Wegmann schon kurz nach seinem Umzug auf eine neue Hofstelle in Thüle dort Mitglied wurde. Seine Schützenbrüder, die wussten, dass Albert Wegmann nicht liiert war, besorgten für den Schützenball eine Tanzpartnerin für ihren Schützenkameraden. Das war Maria Knabke aus Falkenberg. Was die Freunde vielleicht insgeheim gehofft hatten, wurde Wirklichkeit: Die beiden verliebten sich ineinander und sind heute, am 26. September, 50 Jahre verheiratet.

Gefeiert wird die Goldene Hochzeit am Samstag. Den Eheleuten ist es wichtig, das Fest mit einer Heiligen Messe zu beginnen und in der Kirche Dank zu sagen. Albert und Maria Wegmann haben fünf Kinder und zwölf Enkelkinder. Die Jubilarin arbeitete bis zu ihrer Hochzeit als gelernte Hauswirtschafterin in einem Haushalt. Der Jubilar wurde in Garthe geboren und erlernte den Beruf des Landwirts. Als seine Eltern die Pachtstelle aufgeben mussten, fanden sie zunächst eine neue Hofstelle in Rastdorf. 1967 wurde der Jubilar mit seinen Eltern in Thüle heimisch. 2002 wurde die Hofstelle verpachtet. Seit dieser Zeit kümmern sich beide Jubilare um ihre Enkel, pflegen den großen Garten und sind viel mit dem Fahrrad unterwegs.

Zu den zahlreichen Gratulanten gehören nicht nur die vielen Geschwister – Maria wuchs mit neun, Albert mit sieben Geschwistern auf – sondern natürlich auch die Schützen und der Musikverein Thüle. In diesem Verein hat Albert Wegmann 30 Jahre lang Posaune gespielt.