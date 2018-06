Thüle Am Freitag gegen 3 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte an der Thüler Straße 52 in Thüle aufzuhebeln. Da der Hund der Familie anschlug, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden.