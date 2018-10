Macke/Thunert übernehmen SVT 2019/2020

Thüle Der Fußball-Bezirksligist SV Thüle wird in der Saison 2019/2020 von einem Trainergespann gecoacht. Die Thüler machten zuletzt Nägel mit Köpfen, und so sollen zur neuen Serie Sebastian Thunert und Michael Macke die Geschicke übernehmen. Das bestätigte Thüles Sportdirektor Raphael Opilski am Sonntagmorgen im Gespräch mit der NWZ. „Wir hätten es auch Sebastian und Michael jeweils alleine zugetraut, aber beide zusammen ist natürlich eine Top-Konstellation“, sagte Opilski.

Thunert ist derzeit als Spielertrainer beim VfL Markhausen tätig, während Macke zusammen mit Andre Middeke, die Thüler trainiert. Die Mannschaft habe zuletzt eine gute Entwicklung genommen, freute sich Opilski.