Polizei stoppt Betrunkenen

Thüle Einen betrunkenen Autofahrer zog die Polizei am Dienstagabend aus dem Verkehr. Eine Zeugin hatte zuvor ein Fahrzeug gemeldet, dass in Höhe Thüle auf der B 72 in Schlangenlinien unterwegs war. Polizeibeamte konnten den Fahrer, der mittlerweile in Richtung Markhausen unterwegs war, gegen 22.55 Uhr auf der Dwergter Straße stoppen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29-jährige Autofahrer aus Bösel unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,09 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Führerschein durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

