Tolle Preise

Wer mitmachen möchte, muss drei Namen für die drei Löwenbabys vorschlagen. Diese können per Post (Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe) oder per E-Mail (red.friesoythe@nwzmedien.de) an die NWZ-Redaktion geschickt werden. Einsendeschluss ist Samstag, 8. September. Eine Jury wird dann über den besten Vorschlag entscheiden.

Mitmachen lohnt sich: Der Gewinner erhält neben einer Saisonkarte für den Tier- und Freizeitpark Thüle noch einen ganz besonderen Preis. Er hat die einmalige Chance, den Löwenbabys bei einem „Meet&Greet“ ganz nahe zu kommen.