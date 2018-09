Thüle Diese Drillinge sind nun wirklich süß. Und die kleinen Löwenbabys sind die heimlichen Stars im Tier- und Freizeitpark Thüle. Voller Stolz präsentierten Bruno Grabbert, zoologischer Leiter des Tierparks, und Lea Voß, Auszubildende zur Zootierpflegerin, am Mittwoch den Nachwuchs. Das Team von NWZ-TV durfte einen kleinen Film über die Löwenbabys drehen.

Die Besucher müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Da die Babys nämlich erst knapp drei Wochen alt sind, dürfen sie erst in etwa drei Wochen ins Freigehege.

„Die Drillinge entwickeln sich prächtig und alles läuft nach Plan. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Grabbert. Was jetzt noch fehlt, sind passende Namen für die drei Mädels. Hier sind alle NWZ-Leser gefragt. Jeder kann Vorschläge einreichen, entweder per Post (NWZ-Redaktion Friesoythe, Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe) oder per Mail (red.friesoythe@nwzmedien.de). Einsendeschluss ist Samstag, 8. September.

Der Gewinner erhält einen einmaligen Preis, denn neben einer Saisonkarte für den Tier- und Freizeitpark Thüle gibt es auch ein „meet&greet“ mit den Löwenbabys. Dabei kommt der Gewinner den Tieren so nah wie sonst kein Besucher.

Das Video ist zu sehen unter www.nwzonline.de/videos