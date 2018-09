Thüle Kala, Kya und Samaya. Diese Namen bedeuten Sonne, Diamant und Himmel. Und diese Namen hat sich die dreijährige Leni Warnken aus Sedelsberg für die drei kleinen Löwenbabys im Thüler Zoo ausgesucht.

Die weißen Raubkatzen kamen vor vier Wochen auf die Welt – noch namenlos. Damit das nicht so bleibt, suchte der Tier- und Freizeitpark Thüle gemeinsam mit der Friesoyther NWZ-Redaktion Namensvorschläge. Mit fast 400 Einsendungen war die Resonanz enorm.

Am Mittwoch wurde der glücklichen Gewinnerin von Geschäftsführerin Alexandra Grothaus eine Dauerkarte für die Saison 2019 für den Park überreicht.

Aber nicht nur das. Die Geschäftsführer des Tier- und Freizeitparks Thüle hatten sich für die dreijährige Leni noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das kleine Mädchen kam den Löwenbabys ganz nah. Dafür holte Tierpfleger Marc Dettmar die drei Löwenbabys aus ihrem Stall. Leni durfte die flauschigen Tiere sogar streicheln. Anschließend gab es dann noch eine kleine Führung durch den Löwenstall. Ein wohl einmaliges Erlebnis.

„Leni liebt Löwen“, sagte Mutter Martine Warnken, die von der Namenssuche am Frühstückstisch in der NWZ gelesen hatte. Also entschieden sich die beiden, an der Aktion teilzunehmen. Martine Warnken suchte zehn afrikanische Namen mit der jeweiligen Bedeutung aus. Leni suchte sich daraus drei aus, die dann an die NWZ-Redaktion geschickt wurden. Von hier aus wurden alle Vorschläge an die Zoo-Geschäftsführung weitergeleitet.

Bei der Durchsicht aller Einsendungen sei schnell klar gewesen, dass alle afrikanische Namen mit Bedeutung in die nähere Auswahl kommen sollten, sagte Alexandra Grothaus: „Leni hat da voll ins Schwarze getroffen.“ Das letzte Wort hatten aber die Tierpfleger, die jeden Tag mit den Wildkatzen zu tun haben. Elf Vorschläge lagen auf dem Tisch. „Kala, Kya und Samaya haben uns sehr gut gefallen. Diese Namen passen einfach am besten“, sagte der zoologische Leiter Bruno Grabbert.

Welches Löwenbaby welchen Namen bekommt, steht noch nicht fest. Das wird erst bei der nächsten Impfung in etwa drei Wochen entschieden. Dann werden den Drillingen auch Chips mit ihren Daten inklusive ihrer Namen eingepflanzt. Das bedeutet auch, dass die jungen Löwendamen, wenn sie in etwas mehr als einem Jahr in den Bata-Zoo auf Java, mit dem der Thüler Zoo zusammenarbeitet, wechseln, ihre Namen behalten werden.

Aber erst einmal haben die Besucher im Thüler Zoo noch Freude mit dem Nachwuchs. Noch sind sie mit ihrer Mutter Scharia separat im Löwenstall untergebracht. Doch in knapp zwei Wochen dürfen die kleinen Löwen das erste Mal ins Freigehege – zu Papa Spike, Tante Jasiri und ihren Cousins Daniel und Haku.

Der Tier- und Freizeitpark Thüle ist noch bis Sonntag, 14. Oktober, täglich geöffnet. Danach noch an den darauffolgenden zwei Wochenenden. Ab November beginnt dann die Winterpause.