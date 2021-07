Tier- und Freizeitpark Thüle: Wie sollen die Vari-Zwillinge heißen?

Mitmachen ist ganz einfach

Wer ein Namenspaar (Bsp.: Peter & Paul) vorschlagen möchte, kann die beiden Tiernamen unter Angaben des eigenen Namens, der Adresse und Telefonnummer an die NWZ-Redaktion in Friesoythe schicken (Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe). Einfacher ist es per Mail (red.friesoythe@nwzmedien.de).

Einsendeschluss ist Freitag, 16. Juli. Anschließend wird eine Jury entscheiden. Der Gewinner kann sich über zwei Saisonkarten freuen.