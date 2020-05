Tierpark ab heute geöffnet

Thüle Freude beim Tier- und Freizeitpark Thüle: Ab diesen Mittwoch darf der Zoo wieder seine Türen für Besucher öffnen – und macht davon auch sofort Gebrauch. Im Zuge der Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen ist die Öffnung wieder erlaubt. Das Team des Tierparks bittet Besucher jedoch dringend auf die Einhaltung der Regeln zu achten und insbesondere Abstand zu halten – sowohl im Tierpark als auch schon im Eingangsbereich. Neben dem Tierpark werden auch die Spielplätze wieder zugänglich sein. Geschlossen bleiben jedoch weiterhin die Fahrattraktionen im Freizeitpark und das Restaurant.

Bereits Mitte April hatte sich das Team des Tier- und Freizeitparks auf eine Teilöffnung vorbereitet, war jedoch zweimal enttäuscht worden. Jetzt kann es aber endlich wieder losgehen. Hinweisschilder erinnern an die 1,5-Meter-Abstandsregelung, es gibt Spuckschutzscheiben im Eintrittsbereich und Desinfektionsmittel. Begehbare Tiergehege wurden zu „Einbahnstraßen“ umfunktioniert. Wer sicherer gehen will, sollte einen Mundschutz tragen und sich Desinfektionsmittel mitbringen. Ein elektronisches Einlasssystem liefert laufend die aktuellen Besucherzahlen, so dass eine Überfüllung des Geländes mit zu hohen Besucherzahlen ausgeschlossen werden kann.