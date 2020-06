Vom Aussterben Bedrohte Lemurenart: Dreifacher Nachwuchs im Tierpark Thüle

Thüle Bei den Schwarzweißen Varis im Tierpark Thüle gibt es Nachwuchs ­– gleich dreifach. Vari-Mama Leni hat zwei und ihre Tochter Sissi ihr erstes Junges zur Welt gebracht, berichtet der Tierpark.

Geschlecht unbekannt

Die drei Lemuren-Baby seien „völlig verschmust“, kuschelten sich eng an die Mütter und schlafen derzeit noch sehr viel. Deshalb kann der Tierpark noch nicht sagen, welchen Geschlechts die drei Varis sind.

Schwarz-Weiße Varis Primaten: Schwarzweiße Varis (es gibt auch rote Varis) gehören zur Familie der Gewöhnlichen Makis, die wiederum Lemuren und damit Primaten sind. Anders als Gewöhnliche Makis haben Vari-Weibchen jedoch drei Zitzenpaare, nicht nur eines. Sie zeigen ein eher katzenhaftes Verhalten, berichtet der Tierpark Thüle. Sie bauen ein Nest und sollte die Mutter die Jungtiere transportieren müssen, nimmt sie sie in ihr Maul. Madagaskar: Varis leben auf der Insel Madagaskar, vor allem in den Regenwäldern im Osten, bis in einer Höhe von 1300 Metern. Sonnenanbeter: Die Varis, die auch Katta genannt werden, gelten in Madagaskar als heilig. Denn wenn sie morgens Sonnenbaden, sieht es aus, als würden sie die Sonne anbeten.

Leni und Sissi seien liebevolle Mütter und kümmerten sich fürsorglich um den Nachwuchs. Vater Nando betrachte alles gelassen. Bisher habe es keinen Grund für die Tierpfleger gegeben, einzugreifen. Alle Kleinen werden noch gesäugt, und die Neugeborenen hätten einen wachen Blick und sähen gesund aus.

„Inzwischen haben sich die blauäugigen Babys zum Publikumsmagneten entwickelt, denn sie passen noch durch die Gitterstäbe und spazieren jetzt über die Gehwege und erkunden den Außenbereich – sehr zur Freude der überraschten Besucher“, heißt es weiter. „Aber noch lieber chillen sie und beten die Sonne an.“

Die Ruhestellung von Schwarzweißen Varis sei es, langgestreckt auf einem Ast ein Sonnenbad zu nehmen. Sie verbreiteten Dschungel-Atmosphäre indem sie ihre anschwellenden melodiösen Rufe ausstoßen, mit denen sie ihr Revier markierten.

Lebensraum wird zerstört

„Es ist immer ein Höhepunkt und eine große Freude, gerade wenn Nachkommen einer bedrohten Tierart auf die Welt kommen und die Mütter sich 1a darum kümmern“, sagt Zoochefin Alexandra Grothaus. Die größte Gefahr für den Vari gehe von der rasanten Lebensraumzerstörung auf Madagaskar aus. Das Tier steht auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als vom Aussterben bedroht. Der Tierpark Thüle beteiligt sich deshalb am Europäischen Erhaltungs-Zuchtprogramm (EEP).