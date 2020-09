Treue Mitarbeiter geehrt

Für ihre 25-jährige Mitarbeit im Erziehungsdienst der Jugendburg sind nun Nicole Sasse (links), Silke Grote-Meyer (rechts) und Andreas Bargen (Mitte) während einer Feierstunde im Haus Maria Einkehr in Bethen geehrt worden. Die Pädagogischen Leiter Rainer Bernholt (2. v.l.), Hiltrud Junker-Paschertz (3. v.r.) und Verwaltungsleiterin Katrin Niehaus dankten ihnen für ihren langjährigen Dienst für die katholische Stiftung, die in Cloppenburg verschiedene Jugendhilfeangebote im Auftrag der Jugendämter anbietet. Alle drei Jubilare waren über viele Jahre Mitarbeitervertreter, die sich dort engagiert einbrachten und für die Interessen aller Mitarbeiter in der Einrichtung einstanden. BILD: