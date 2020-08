Verstärkung bei der Landessparkasse zu Oldenburg

40 junge Auszubildende haben jetzt ihre Ausbildung bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) begonnen. Mit Lennart Schulte (von links), Alex Käfer, Luca Helmers, Tabea Olberding, Alina Mack und Marcel Scherbaum starten sechs angehende Bankkaufleute in der Region Cloppenburg. Auch in diesem Jahr konnte die LzO alle verfügbaren Ausbildungsplätze vergeben. Damit bildet sie zurzeit insgesamt 145 junge Leute aus. Volker Raker, Direktor Privatkunden der LzO im Landkreis Cloppenburg, hieß die neuen Auszubildenden willkommen. Nach mehr als 20 Jahren wurde die Berufsausbildung im Bankgewerbe grundlegend reformiert und die Ausbildungsordnung sowie der Rahmenplan für Bankkaufleute neu geschaffen. Mit diesem Jahrgang tritt das neue Berufsbild erstmals in Kraft.BILD: