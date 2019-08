Viel buntes Blech bei Cloppenburger Oldtimertreffen

Rund 6000 Menschen haben am Wochenende den 13. Oldtimer-Markt auf dem Marktplatz und in der Münsterlandhalle Cloppenburg besucht. Mehr als 800 Fahrzeuge – Pkw, Motorräder, Lkw, Traktoren und Busse – präsentierten sich den Fans alter Schätze. Die Ausstellung wurde vor allem durch Youngtimer der Marken Mercedes, BMW, Opel, Ford und VW geprägt. Bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagmorgen war der Marktplatz bereits mit sehr gut gefüllt gewesen. Viele Oldie-Besitzer hatten offenbar das sehr schöne Sommerwetter, das die ganze Veranstaltung über anhielt, für eine frühe Ausfahrt zum Treffen genutzt. Problematisch war für so manchen Fahrer der allerletzte Teil der Anreise. Viele mussten 150 Meter vor dem Ziel wenden, weil die Kreuzung Eschstraße/Löninger Straße/Kirchhofstraße/Lange Straße zurzeit voll gesperrt ist und sie die Umleitungsschilder wohl nicht früh genug wahrgenommen hatten. Für die Musik beim Frühschoppen am Sonntagmittag sorgten die Cloppenburger Lokalmatadoren der „Hot Jazz Stompers“.

