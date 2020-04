Die Chance in der Krise sehen

W enn es um das Thema „Kontaktverbot“ geht, höre ich öfter den Satz „Wir versuchen, es positiv zu sehen“. Dann erzählen Menschen, was sie in dieser Zeit, in der wir alle viel zuhause sind, Neues entdecken oder Altes aufleben lassen: Beispielsweise fangen manche (wieder) an, auf einem Instrument zu spielen, zu malen oder zu joggen, andere erledigen die schon lange aufgeschobenen Sachen. Und viele haben wieder mehr Zeit für die Familie oder auch mehr Zeit für sich.

Positiv sehen heißt nicht, die Augen vor dem Ernst der Lage zu verschließen, sondern die Chancen, die sich darin auftun, wahrzunehmen. Wie schön, dass wir auch diese Erfahrungen in der gegenwärtigen Zeit machen können!

• Autorin des Beitrags ist Yvonne Ahlers, Pastoralreferentin, Schulseelsorgerin in der Paulusschule und Liebfrauenschule in Oldenburg. Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise.