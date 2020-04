Was bleibt auch nach Corona?

„Das sind wirklich verrückte Zeiten gerade!“ Ein Satz, den ich in letzter Zeit sehr häufig höre. Niemand hat noch Anfang des Jahres damit gerechnet, dass ein Virus unser Leben so sehr beeinflussen und einschränken kann. Schon gar nicht in einer Gesellschaft, in der es sonst oft um „höher, schneller, weiter“ geht. Doch jetzt müssen wir an- und innehalten. Erkennen, dass wir nicht unverwundbar sind. Unser zerbrechliches Menschsein wird uns gnadenlos vor Augen geführt. Aber gerade das „Menschsein“ sticht heraus wie nie zuvor! Da ist ein Sehnen nach Nähe, da ist Wertschätzung der kleinsten alltäglichen Dinge und unbeschreibliche Solidarität. Was bleibt uns aus dieser Zeit, wenn die Pandemie vorüber ist? Ich hoffe genau das!

• Autorin dieses Beitrages ist Laura Tietzel, Referentin für die Katholische Jugend Oldenburg im Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta. Dieses veröffentlicht in den kommenden Wochen gemeinsam mit der evangelischen Kirche täglich geistliche Impulse im Zeichen der Corona-Krise.