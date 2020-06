Wohnheim verschönert

Gemeinsam mit den Bewohnern haben die Mitarbeiter das Flüchtlingswohnheim in Cloppenburg verschönert. In kreativer Zusammenarbeit wurden Fenster und Türen der Einrichtung am Porscheweg geschmückt. Trotz der schwierigen Umstände wegen der Corona-Pandemie konnte die Aktion durchgeführt werden. Vor allem der kleine Bewohner Yonas legte sich mächtig ins Zeug. Hier im Bild ist er mit Julia Herzog, Mitarbeiterin des DRK Cloppenburg, beim Malen zu sehen. Zum Schluss wurden die Kunstwerke angebracht.

BILD: Herzog

