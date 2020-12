Prozess in Cloppenburg: Afghane (18) schlägt ständig Schwester

Cloppenburg Mit einem unfassbaren Geschehen – angeblich legitimiert durch den kulturellen Hintergrund – hat sich am Donnerstag das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht beschäftigen müssen. Angeklagt wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Sachbeschädigung war dort ein 18-jähriger Afghane aus Cloppenburg. Er hatte immer wieder seine zwei Jahre jüngere Schwester geschlagen und berief sich dabei auf seinen kulturellen Hintergrund.

Wenn man so sozialisiert worden sei wie er, dürfe man seine Schwester schlagen, meinte der Angeklagte. Dürfe man nicht, stellte das Gericht klar, und verurteilte den 18-Jährigen zu acht Monaten Jugendstrafe auf Bewährung und zur Teilnahme an einem Anti-Aggressions-Training.

Der Tattag hatte es in sich gehabt. Die Eltern waren nicht zuhause gewesen. Deswegen hatte sich der Angeklagte angemaßt, nun seine Schwester zu erziehen. Das sei seine Aufgabe gewesen, meinte er.

Die Schwester hatte schon häufiger Prügel von dem Angeklagten bezogen. Am Tattag war es wieder so weit. Die 16-Jährige hatte sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, der Angeklagte trat die Tür ein. Die Schwester konnte noch aus dem Zimmer im Obergeschoss fliehen, dem Angeklagten gelang es aber noch, der 16-Jährigen einen Fußtritt in den Rücken zu verpassen. Dadurch verlor das Mädchen das Gleichgewicht und stürzte die Treppe hinunter.

In ihrer großen Not rief die 16-Jährige die Polizei. Sie wurde in die Obhut des Jugendamts genommen. Der 18-Jährige musste mit zur Besprechung. Doch von Einsicht keine Spur, im Gegenteil. Selbst in Anwesenheit der Jugendamts-Mitarbeiter schlug der 18-Jährige auf seine Schwester ein und warf sein Handy nach der 16-Jährigen.

Dabei war das Handy zerstört worden. Nun forderte der Angeklagte lauthals den Landkreis auf, das Handy zu bezahlen, andernfalls werde er sie alle umbringen. Dann schritt ein Jugendamts-Mitarbeiter ein, aber auch er wurde geschlagen.

Die Forderung an den Landkreis zum Bezahlen des Handys verbunden mit der Drohung, alle umbringen zu wollen, wertete das Gericht als räuberische Erpressung, das Eintreten der Tür als Sachbeschädigung und die Schläge gegen Schwester und Jugendamts-Mitarbeiter als Körperverletzungen.

Die Vorgehensweise des Angeklagten ist nicht gedeckt von seinen Eltern. Der ältere Sohn habe die Aufgabe, auf die jüngeren Geschwister aufzupassen, wenn sie als Eltern nicht da seien, schlagen dürfe er die Geschwister aber nicht.