Bethen Endlich ist es geschafft: Für die Kindertagesstätte St. Marien Bethen ist jetzt ein Förderverein gegründet worden. Die Einnahmen und Spenden sollen den Kindern der Einrichtung zugute kommen.

Während der ersten Versammlung ging es um Regularien, Rechte und Pflichten. Zur ersten Vorsitzenden wurde Barbara Carmichael-Eilers gewählt. Ihr steht als zweite Vorsitzende Christine Knoll zur Seite, Kassenwart ist Eike Pöhler, Schriftführerin Annika große Austing. Als Beisitzer unterstützen zudem Monika Wieborg, Iris Kläne-Menke und Andrea Vaske den Förderverein.

Die Ziele des Vereins sind klar: Die Kita soll vor allem finanziell unterstützt werden. Es müssen Sponsoren gewonnen, Spenden und Sachmittel beschafft sowie Gelder durch Aktionen gesammelt werden. Auch der jährliche Mitgliedsbeitrag soll den Kindern zugute kommen. Erste Anschaffungsideen hat das siebenköpfige Team bereits. So soll ein Set aus vier Sprung-Matten mit Trampolin-Charakter für die Jungen und Mädchen gekauft werden.

„Ob Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Freund oder Freundin – hier dürfen sich alle beteiligen, denen die Kinder wie uns am Herzen liegen“, freut sich der Vorstand über jede noch so kleine Unterstützung. Die Mitgliedschaft liegt pro Person bei mindestens zwölf Euro Jahresbeitrag, Firmen können ab 50 Euro pro Jahr beitreten. Anträge für Mitgliedschaften liegen in der Kindertagesstätte St. Marien oder im Pfarrbüro Bethen bereit.