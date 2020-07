Konzert: Geistliche Abendmusik in Wallfahrtskirche

Bethen Henrike Böckmann (Bethen), Annika Chiang-Böckmann (New Haven, USA) und Kirchenmusiker Christian Kienel (Bethen) werden am Sonntag, 19. Juli, um 17 Uhr in der Bether Basilika gemeinsam eine geistliche Abendmusik präsentieren. Bevor die Amerikanerin nach einem „Freiwilligen Sozialen Jahr“ an der Jugendburg Anfang August in ihre Heimat zurückkehrt, singt sie mit ihrer Cousine unter anderem geistliche Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn-Bartholdy. So erklingen zum Beispiel Mozarts Vertonung des Mariengebets „Unter deinen Schutz und Schirm“ und das beliebte Stück „Panis angelicus“ von César Franck in der Wallfahrtskirche. Die beide jungen Sopransängerinnen haben seit einigen Jahren Gesangsunterricht und konnten bereits wertvolle musikalische Erfahrungen in verschiedenen Chören sammeln. Die Kollekte ist für den Orgelbauverein.