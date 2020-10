Leiter von Kinderchören eingeladen

Ganderkesee

Bahnstrecke gesperrt Restaurant in Ganderkesee steht in Flammen

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu einem Brand in Ganderkesee gerufen worden. Das Restaurant Gantero in der Wittekindstraße in der Nähe des Bahnhofs hat Feuer gefangen. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an – der Bahnverkehr ist stillgelegt.