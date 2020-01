Schützen kommen nach Bethen

Bethen Die Mitglieder des Landesbezirksbruderrates des Landesbezirksverbandes Oldenburger Münsterland-Hümmling versammeln sich am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im „Haus Maria Rast“ in Bethen. Der Rat beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Aufstellung der Tagesordnung und der Vorbereitung der Landesbezirksdelegiertenversammlung am Samstag, 29. Februar, in Emstek.

Landesbezirksbundesmeister Walter Högemann wird in einem Rückblick über das vergangene Schützenjahr informieren und einen Ausblick auf 2020 halten. Im kommenden Jahr liegen im Landesbezirk Oldenburger Münsterland-Hümmling größere überregionale Veranstaltungen wie die Diözesanjungschützentage in Ermke und das Bundesfest in Löningen-Elbergen an, die neben den üblichen Veranstaltungen vorbereitet werden müssen. Die drei Bezirksbundesmeister des Landesverbandes werden aus ihren Verbänden berichten und haben die Möglichkeit, Anliegen der Bezirke einzubringen.