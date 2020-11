40 Jahre im Dienst

An den BBS am Museumsdorf freut sich Angelika Rolfes über ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Bekannt ist sie zahlreichen Schülergenerationen durch ihren Unterricht in den Fächern Textverarbeitung und Bürotechnik.

Nach Abschluss der Höheren Handelsschule in Cloppenburg schloss Rolfes zunächst eine Ausbildung bei der Gemeinde Barßel ab. Nach ihrer Hochzeit 1978 wechselte sie zum Wasserwirtschaftsamt in Cloppenburg, bevor sie 1983 erfolgreich ihre staatlichen Prüfungen für Maschinenschreiben und Bürotechnik ablegte. Im selben Jahr erfolgte die Versetzung an die damalige BBS I Cloppenburg als angestellte Lehrerin für Fachpraxis. Schulleiter Günter Lübke gratulierte im Namen der Schulgemeinschaft. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail