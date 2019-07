Abiturienten kommen nach 45 Jahren zusammen

Zwölf Abiturienten, die das Clemens-August-Gymnasium von 1966 bis 1974 besuchten, trafen sich nun nach 45 Jahren zu einem Klassentreffen in Münster wieder. Die ehemaligen Schüler erinnerten sich an spannende Zeiten – so wurden 1964 erstmals nach dem Krieg wieder Mädchen aufgenommen. „Wir gehörten zu den letzten Jahrgängen, die die Schulzeit mit Latein in Klasse 5 begonnen hatten und ab Klasse 8 Griechisch lernten“, erzählt Mitschüler Bernd Bäcker. In Münster versammelten sich die Abiturienten 1974 für das Gruppenfoto vor dem Denkmal „Clemens August Graf von Galen“, dem Namensgeber des CAG. Zudem erkundeten sie bei herrlichem Wetter die Sehenswürdigkeiten der schönen Bischofsstadt. Beim abendlichen Beisammensein standen die Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit im Vordergrund. Anekdoten über die damaligen Lehrer und Mitschüler sorgten für viel Heiterkeit. Das 50. Jubiläum soll dann nach einhelliger Meinung im Jahr 2024 wieder in Cloppenburg stattfinden.BILD: