Abschiede am Clemens-August-Gymnasium

In einer ungewöhnlichen Feier wurden nun drei Mitglieder der Schulgemeinschaft des Clemens-August-Gymnasiums verabschiedet. Es war der Schule ein Anliegen, der Verabschiedung trotz Corona einen würdigen Rahmen zu verleihen.

Im Vorfeld war bereits Iris Timmen verabschiedet worden, die am 30. Juni ihren letzten Tag als Schulsekretärin absolvierte. Die 1971 geborene gebürtige Emstekerin versah dort seit zwölf Jahren ihren Dienst im engen Kontakt mit der Schulgemeinschaft. Sie wechselte bereits zum 1. Juli ins Sozialamt des Landkreises Cloppenburg.

Bei der Feier wurde dann Schulassistent Georg Schmitz (re) verabschiedet. 1954 in Löningen geboren, bewarb sich der Meister für Radio- und Fernsehtechnik im Jahr 2002 erfolgreich um die Einstellung in den niedersächsischen Landesdienst. Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen (links) bedankte sich bei Schmitz für seine stets zuverlässige Unterstützung und wünschte ihm alles Gute.

Von der Schulgemeinschaft verabschiedet wurde auch Studienrätin Imke Schimscha. (2. von re). Die 1982 in Braunschweig geborene Lehrerin für Deutsch, Kunst und Werte und Normen wird ihren Dienst ab dem nächsten Schuljahr an einem Gymnasium in Lüneburg versehen. Sie wurde mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 am CAG eingestellt.

Abschied nehmen hieß es auch von Oberstudienrätin Walburga Ilgner (2. von li.). Bereits seit 1984 als Lehrerin am CAG tätig, setzte sie sich in vielen Belangen für die Schülerschaft und das Kollegium ein. 1956 in Barßel geboren, legte sie 1974 die Reifeprüfung in Friesoythe sowie anschließend die Lehramtsprüfung für Gymnasien in Oldenburg ab. Schulleiterin Ovelgönne-Jansen hob Ilgners Interesse an Weiterbildungen zu aktuellen Unterrichtsthemen ihrer Fächer Deutsch, Geschichte sowie Politik-Wirtschaft hervor, dankte für das große Engagement und wünschte alles Gute für den Ruhestand. BILD: