Altenoythe Die Schülerzahlen in Altenoythe steigen, das Platzangebot aber nicht. Das gilt für die Heinrich-von-Oytha-Schule (Oberschule) und die Gerbert-Schule (Grundschule) gleichermaßen. Diese Diskrepanz ist auch längst politisch erkannt worden und es gibt einen Beschluss, der eindeutig ist: Die Gerbert-Schule bekommt am bisherigen Standort Schulstraße einen Neubau, der eine 2,5-Zügigkeit gewährleistet, mit Option einer Erweiterung auf eine 3- bis 4-Zügigkeit. Das dann leerstehende Grundschulgebäude soll für die Oberschule umgebaut und saniert werden. So viel zur Theorie.

Die Gegenwart sieht so aus: Der Beschluss ist schon ein Jahr alt, passiert ist aber bislang nicht viel. Dabei sei der Druck groß, sagten Angelika Tiedeken, Leiterin der Gerbert-Schule, und Rasmus Braun, Leiter der Heinrich-von-Oytha-Schule, am Montag in einem gemeinsamen Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei habe es schon ein paar konstruktive Arbeitskreissitzungen gegeben. „Daher waren wir auch positiv gestimmt“, sagte Braun. Doch dann habe es einen monatelangen Stillstand gegeben. Erst vor wenigen Wochen habe es wieder ein Gespräch mit der Stadtverwaltung gegeben.

Die beiden Schulleiter hoffen trotz dieser Pause sehr, dass die Baumaßnahmen, wie im Beschluss festgelegt, 2022/2023 abgeschlossen werden können. Aufgrund der Vielzahl an Projekten, die die Stadtverwaltung vor der Brust hat (Kita-Bau, Umbau Realschule/Ludgeri-Schule, neue Sporthalle), könnte dieses Ziel ins Wanken geraten.

Tiedeken und Braun machen auch deutlich, warum die Zeit drängt. Die Grundschule hat gerade einmal so viele Klassenräume wie nötig, wobei in diesem Schuljahr auch eine Klasse der Oberschule genutzt wurde, diese aber im kommende Jahr nicht benötigt wird. Differenzierungsräume gibt es in der Gerbert-Schule nicht, trotz Inklusion und Integration. Es gibt eine kleine Bücherei, die auch Besprechungszimmer ist, einen kleinen Betreuungsraum, einen kleinen PC-Raum, der für eine ganze Schulklasse nicht groß genug ist, Materialräume ohne Fenster sowie Lehrerzimmer und Schulleiterbüro – auch klein. Fachräume gibt es nicht und die Ganztagesbetreuung findet zumeist in Klassenräumen statt. Nicht nur die beengten Räumlichkeiten, auch der Zustand des Gebäudes lässt den Schluss zu, dass dringend etwas passieren muss. „Daher können wir uns keine Verzögerung in der Planung erlauben“, sagte Tiedeken.

In der Oberschule ist die Raumsituation noch angespannter. Seit mittlerweile fünf Jahren wird in zusätzlichen Containern unterrichtet. Der Musikunterricht findet im benachbarten Menricushaus statt, einen PC-Raum gibt es nicht, der Kunstraum ist gleichzeitig Differenzierungsraum, ein weiterer Fachraum ist zum Klassenraum umfunktioniert.

Dabei beklagt sich der Schulleiter keineswegs darüber, dass sich die Stadt als Schulträger nicht um das Bestandsgebäude kümmern würde, und auch eine Mensa, die gemeinsam mit der Grundschule genutzt wird, wurde gebaut. Doch ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt das Problem: Dieses Jahr benötigte die Schule 23 Klassen, im kommenden Jahr 22 Klassen. Vorhanden sind aber nur 18 Klassenzimmer. Und selbst bei zusätzlichen vier Klassenräumen würden immer noch Fachräume fehlen.

Die beiden Schulleiter hoffen, dass der Zeitplan eingehalten werden kann, auch wenn es bis heute keinerlei Pläne für eine neue Schule, die neben dem Bestandsgebäude und der Turnhalle gebaut werden könnte, gibt.

„Wir haben einen klaren Auftrag mit Fertigstellung 2022/2023. Das ist unsere Zielvorgabe“, sagte Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers auf Anfrage unserer Zeitung. Nach den Sommerferien wolle man im Rathaus in die Planung einsteigen. Bis dahin solle auch – wenn es der Bewerbermarkt zulässt – das Bauamt mit einem Bauingenieur, Techniker oder Meister personell aufgestockt werden. Außerdem wolle man schauen, ob andere Kommunen vielleicht schon Pläne für eine ähnliche Schule haben. „Das könnte uns viel Zeit ersparen“, so Hamjediers.

Außerdem müsse man schauen, wie sich der Sportplatz, der zum Teil für die neue Schule benötigt wird, umgestalten lasse. Die Stadt wollte eigentlich ein angrenzendes Grundstück kaufen, um mehr Platz zu haben, das zeichne sich derzeit aber nicht ab, sagte die Erste Stadträtin.

Ob es aber tatsächlich mit einer Realisierung bis 2022/2023 klappt, könne sie nicht versprechen. Man könne nur ein Projekt nach dem anderen abarbeiten und das nicht nur planerisch. „Auch der Haushalt muss die Investitionen widerspiegeln können.“ Die Kostenschätzung für eine neue Grundschule und die Sanierung des alten Gebäudes liegen bei rund sieben Millionen Euro.