Altenoythe An der Heinrich-von-Oytha Schule in Altenoythe geht die Schulsozialarbeiter weiter. Dort haben mittlerweile die beiden Sozialpädagogen Walburga Bartjen aus dem Saterland und Karsten Gerdes aus Oldenburg ihre Arbeit aufgenommen. Darüber ist Rasmus Braun, Leiter der Oberschule Friesoythe, sehr erfreut.

Nur für wenige Wochen war die Schulsozialarbeit zum Erliegen gekommen, da die bisherigen Stelleninhaberinnen die Schule wegen Mutterschutz oder Ortswechsel verlassen haben.

Für den 28-jährigen Gerdes ist die Schule keine unbekannte Größe. Bereits im Schuljahr 2016/17 hatte er an der HvO-Schule das Anerkennungsjahr absolviert. „Insofern ist mir noch einiges über Schule, Schüler und Lehrer bekannt. Gleichwohl sind einige bekannte Lehrer und Schüler nicht mehr an der Schule“, so Gerdes. Auch Walburga Bartjen kennt Schule schon ein wenig. „Im Rahmen des Angebotes des Bildungswerkes Friesoythe haben ich an der Altenoyther Schule Sprachförderung gegeben“, so die 45-jährige Saterländerin.

Bartjen ist bei der Landesschulbehörde und Gerdes beim Caritas Sozialwerk angestellt. „Unsere Arbeit wird jetzt so richtig anlaufen. Bisher hatten wir quasi eine Einarbeitszeit“, sagen beide. Keinen Zweifel lassen die beiden Sozialpädagogen daran, dass der Bedarf der Sozialarbeit an der Schule gegeben ist. Gerade im Hinblick auf die Einflüsse der sozialen Medien.

Auch die Rolle der Erziehung zu Hause spiele eine große Rolle. „Vielfach soll die Schule die Erziehung der Kinder übernehmen oder ein Ersatz dafür sei“, so Bartjen.

Zum Aufgabengebiet der beiden Sozialpädagogen gehören Beratung von Schülern und Eltern bei Schulschwierigkeiten, Erziehungs- und Lebensproblemen. Daraus ergeben sich im Einzelfall die Begleitung und Vermittlung zu anderen Ämtern und Institutionen wie das Jugendamt, Sozialamt, Arbeitsagentur, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatungsstelle oder andere Beratungsstellen. Aber auch die Einzelberatung von Schülern durch den Hinweis der Lehrkraft, gehört dazu. Weiterhin auch die Beratung und Unterstützung der Lehrkraft beim Auftreten von Schwierigkeiten mit Schülerinnen und Schülern sowie Planung und Durchführung von sozialpädagogischen Projekten, wie beispielsweise Sozialtraining. „Ich glaube, wir sind nach den ersten Tagen und Wochen an der Schule angekommen“, freuen sich die beiden auf ihre neuen Aufgaben in Altenoythe.