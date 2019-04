Altenoythe Gegen jede Form von Diskriminierung einzutreten und aktiv bei Konflikten einzugreifen: Dazu haben sich Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Heinrich-von-Oytha-Schule verpflichtet. Am Donnerstag ernannte der Dezernent Frank von der Aa der Landesschulbehörde die Oberschule zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

„Wir sind eine Schule, wo jeder lernen kann und darf, ohne diskriminiert zu werden“, sagte Schulsprecher Youssef Mahmoud im Foyer der Schule. „Wir sind 440 Schüler aus elf verschiedenen Ländern.“ Gemeinsam haben haben er und Schülersprecherin Maria Herding die benötigten Unterschriften an ihrer Schule gesammelt, um den Titel zu bekommen. „Diskriminierung hat an dieser Schule keine Chance“, führte Herding aus. Mehr als 70 Prozent aller Schüler und Schulangehörigen mussten sich mit ihrem Namen zu Courage verpflichten. Die Idee, an dem Projekt mitzumachen, war auch von den Schülern gekommen, so Schulleiter Rasmus Braun. „Diskriminierung lehnen wir als Schulgemeinschaft ab“, betonte er.

Das Projekt Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist bundesweit an bereits mehr als 2500 Schulen vertreten. 1995 wurde das Projekt gegründet. Die Voraussetzungen sind, dass mindestens 70 Prozent aller Schulangehörigen sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichten, aktiv gegen jede Form von Diskriminierungen einzutreten. Es müssen regelmäßig Projekte und Aktionen zum Thema durchgeführt werden. Der Titel ist keine Auszeichnung für geleistete Arbeit, sondern eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und Zukunft.

Bürgermeister Sven Stratmann ist Pate für das Projekt der Altenoyther Schule und brachte seine volle Unterstützung für die Zukunft zum Ausdruck. „Das ist ein positives Beispiel, denn wir brauchen keinen Rassismus. Das braucht kein Mensch.“ Es sei wichtig, solche Signale nach außen zu tragen und die Botschaft überall zu verbreiten. Er wünsche sich, dass viele Schulen sich daran orientieren würden.

Auch eine Projektwoche „Rassismus“ wurde in der Schule organisiert. Fotograf und Filmemacher Torsten Luttmann erstellte zwei Kurzfilme mit den Schülern, bei denen sich jeder gegen Rassismus aussprach. Außerdem wurden Kreativarbeiten wie Plakate und Sitzbänke für den Hof der Schule erarbeitet, aber auch international gekocht. Die Schüler schrieben ein eigenes Kochbuch mit verschiedenen Gerichten aus aller Welt, berichtete Herding. Ebenfalls wurde für ein kleines Theaterstück zum Thema geprobt, das die Schüler am Donnerstag aufführten.

Den Titel und eine Urkunde überreichte Frank von der Aa im Anschluss. Er betonte, dass es notwendig sei, sich klar gegen ein Ungleichgewicht auszusprechen. Mehr als 300 Schulen haben in Niedersachsen den Titel, mehr als 2500 bundesweit. Es sei wichtig, dieses Zeichen zu setzen, betonte von der Aa. Es gäbe viele Formen von Diskriminierung. Gewaltfrei müssen Lösungen für Auseinandersetzungen gefunden werden. Regelmäßig wird die Oberschule zukünftig Projekte und Aktionen zum Thema Rassismus und Diskriminierung durchführen – und damit die Botschaft nach außen tragen.