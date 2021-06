Betreuungsangebot in Barßel: Neustart in der Villa Kunterbunt

Barßel Nach einer mehrere Monate langen Pause wird es ab August wieder spielenden Kinder in der Villa Kunterbunt in Barßel zusehen geben. Nach der coronabedingten Zwangspause startet das Zusatzangebot für junge Familien zum neuen Kindergartenjahr hin, am 16. August, wieder mit dem Betrieb.

Zwei neue Betreuerinnen

Mit zwei neuen Betreuerinnen geht es wieder los. Mit Marina Maier und Stefanie Müller können sich die Kinder auf zwei Vormittage pro Woche auf das Zusammensein mit Gleichaltrigen freuen. In kleinen Gruppen von maximal zehn Kindern können sie wahlweise montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags dort betreut werden. „Unsere Kinder sind hier immer gerne hingegangen. Wir können den Eltern kleiner Kinder nur empfehlen, die Villa als sanften Einsteig in den Kindergartenalltag zu nutzen“, sind sich die Vorstandsmitglieder der Villa einig. Die Betreuung findet jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. „Auch unsere Kinder sind hier schon betreut worden. Es lohnt sich“, sagt 1. Vorsitzende Martina Hagedorn.

Auch Bürgermeister Nils Anhuth freut sich, dass es nach der langen Pause endlich wieder losgehen kann. „Die Villa Kunterbunt ist ein wichtiges Bindeglied vor der täglichen Betreuung im Kindergarten. Wir von der der Gemeinde werden das Projekt auch in Zukunft tatkräftig unterstützen“, sagt der Rathaus-Chef.

Wichtiges Angebot

Das Mütter- und Väterzentrum Villa Kunterbunt bietet für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Barßel ein wichtiges Ergänzungsangebot. „Wir nehmen Kinder auf, die zwischen 1,5 und 4 Jahre alt sind“, sagt Anita Lucassen, Schriftführerin bei der Villa Kunterbunt.

Seit 2001 gibt es das Angebot in Barßel. Der Minikindergarten hat sich bewährt und daher unterstützt die Gemeinde Barßel die Einrichtung auch in den nächsten drei Jahren mit einem jährlichen Zuschuss bis 5000 Euro. Zusätzlich gab es bereits einen Sonderzuschuss von 1825 Euro für die coronabedingten Einnahmeausfälle. Dafür hat sich der Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales bereits im vergangen Jahr ausgesprochen.

Wer seine Kinder (1,5 bis vier Jahre) in der Villa Kunterbunt anmelden möchte, kann dies bei Betreuerin Stefanie Müller unter Telefon 0173/8232314 machen.