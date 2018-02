Barßel Mit rund zweieinhalb Jahren ist die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Barßel noch nicht alt. Doch schon jetzt bekommt die Schule in der Nähe des Barßeler Bootshafen eine Auszeichnung. Am kommenden Samstag wird die IGS als sportfreundliche Schule von der Landesschulbehörde ausgezeichnet.

Doch was genau ist eine sportfreundliche Schule überhaupt und wie lief der Weg für die IGS dorthin? Die NWZ hat bei den beiden Schulleitern Werner Sandmann und Bernhard Schaal nachgefragt. „Schon vor drei Jahren hat sich eine Planungsgruppe mit unseren neuen Profilen befasst. Ein ganz elementarer Punkt sollte hierbei die Förderung des Sports werden“, sagt Werner Sandmann. Um das sportliche Profil zu schärfen, kam als erstes die dritte Sportstunde für alle Klassen hinzu. „Dafür haben wir uns mit dem VfB Oldenburg und dem STV Barßel zwei sehr gute Kooperationspartner gesucht“, so Sandmann weiter.

Tag der offenen Tür Am kommenden Samstag, 10. Februar, findet von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür am Schulzentrum in Barßel statt. Hierzu sind alle Schüler, Eltern, Lehrer und weitere Interessierte eingeladen. Ob Projektvorstellung, Infoveranstaltungen, Kulinarisches oder Musik – für alles ist gesorgt. Um 12 Uhr wird die IGS Barßel dann als „sportfreundliche Schule“ durch die Behörde ausgezeichnet.

Weiterhin finden schulübergreifende Turniere statt, die sportliche Aktivität wird auch aufgrund ernährungstechnischer Belange verändert und es findet beispielsweise ein leistungsorientiertes Fußballtraining im Wahlpflichtbereich der sechsten und siebten Klassen statt. „Ebenfalls gibt es eine Handball-AG, erlebnispädagogische Tage rund um das Thema Sport in einem Schullandheim sowie Sportfeste mit verschiedenen Sportarten“, fügt Bernhard Schaal, Leiter der Realschule, die wie die Hauptschule Barßel bis 2020 ausläuft, hinzu. Gleichzeitig bildet die IGS mit ihren Schülern die größte Gruppe beim jährlich stattfindenden Hafenfestlauf. „Eine Schule muss nach außen hin klappern und auf sich aufmerksam machen – und da bietet sich das Thema Sport sehr gut an“, so Sandmann.

Um die Organisation der sportfreundlichen Schule kümmert sich die Fachkonferenz Sport mit Tobias Brossmann, didaktischer Leiter der IGS. Das Thema der sportfreundlichen Schule hat nämlich noch einen anderen Aspekt.

„Den Sportlehrern und der Fachkonferenz geht es auch darum, die sozialen Aspekt zu fördern – die Schüler sollen im Sport ein Team werden und so auch im Unterricht besser zusammenarbeiten“, fügt Sandmann hinzu.