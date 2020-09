Bildungswerk Barßel: Mit Mini-Heft durch die Krise

Barßel Mehr als 200 Exemplare mit rund 100 Kursen – so würde es eigentlich aussehen, das neue Heft des Bildungswerks Barßel für das zweite Halbjahr 2020. Doch in diesem Jahr musste der Begriff der Normalität auch beim Bildungswerk neu definiert werden. „Im März sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass wir unser Programm von 100 auf Null herunterfahren mussten“, sagt Birgit Bethge, Leiterin des Bildungswerks.

Abgespecktes Angebot

Trotzdem soll es jetzt, nach Hochphase der Pandemie, irgendwie weitergehen. „Natürlich können wir nicht unser volles Programm fahren. Doch ein kleines Angebot haben wir dann doch zusammenbekommen“, so Bethge weiter. So gibts es dieses Mal ganz richtiges Heft, sondern nur einen kleinen Flyer. Das Programm wurde von 100 auf 22 Kurse reduziert. Dazu kommen aber noch weitere. „Alle Kurse, die vor Beginn der Corona-Krise angefangen wurden, werden jetzt fortgesetzt, sofern es denn möglich ist“, sagt Bildungswerkmitarbeiterin Marion Oldenburg.

Neu im Programm sind einige Vorträge. In Zusammenarbeit mit der VHS Cloppenburg bietet das Bildungswerks zum Beispiel einen Kursus „Umgang mit Zucker in der Kinderernährung“ an. Referentin ist die Ernährungsberaterin Eva Büsing. Auch die Hundevorträge sind wieder im Programm – mit dem zertifizierten Hundetrainer Robert Nagel gibt es „Tipps und Tricks für jeden Hundehalte“ und „Hundeernährung und Leckerli“ als Themen für zwei Vortragsabende.

Über die Sprachkurse freuen sich die Frauen vom Bildungswerk sehr: „Endlich haben wir nun eine Referentin für Niederländisch gefunden. Sie ist sogar eine Muttersprachlerin“, freut sich Bethge. In Zusammenarbeit mit der VHS wird der Schnupperkursus „Alledaags Nederland“ angeboten.

Weniger Kursteilnehmer

Durch die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen haben die Kurse jetzt aber eine Teilnehmerbeschränkung. „Wir können mit nur maximal acht bis zehn Personen die Kurse belegen“, sagt die Bildungswerkleiterin. Auch Dozenten aus der Risikogruppe haben bereits abgesagt. Alle Angebote, die jetzt noch laufen, finden großteils im katholischen Pfarrheim statt. „Dafür sind wir der Kirchengemeinde sehr dankbar“, so Bethge. Auch in der IGS kann bis auf ein Kurs nichts mehr stattfinden.

Ebenfalls haben die Frauen Verstärkung bekommen. Als neue Mitarbeiterin wurde Karin Schierhorn eingestellt.