Gemeinde Barßel zieht Zwischenbilanz: Bauvorhaben an Schule und Kindergarten schreiten voran

Barßel /Elisabethfehn Derzeit sind die Arbeiten am Jona-Kindergarten in Elisabethfehn und an der Marienschule in Barßel in vollem Gange. Jetzt zieht die Gemeinde Barßel eine Zwischenbilanz. „Beide Bauvorhaben liegen super im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Nils Anhuth.

• Jona-Kindergarten

Nachdem beim Jona-Kindergarten im Juni Richtfest gefeiert wurde, erledigt ein Trockenbau-Unternehmen momentan die Deckenarbeiten. Das Dach wurde kurz nach dem Richtfest fertiggestellt, der Estrich verlegt und die Wände verputzt. „Die Fenster und Türen wurden eingebaut und die Inneninstallationen haben begonnen“, erklärt Maja Peters vom Gemeinde-Bauamt, die für die Umsetzung der Baumaßnahmen zuständig ist. Jetzt würden noch Maler- und Tischlerarbeiten anstehen. Wenn der Fliesenleger seine Arbeit verrichtet habe, sei das Gebäude bezugsfertig. Im November kämen dann die Außenanlagen dazu. Dafür werden zwei Spielgeräte versetzt und eine neue Terrasse gepflastert.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Mit dem Anbau beim Jona-Kindergarten wird ein neuer Gruppenraum mit Nebenräumen geschaffen, der Platz für eine Gruppe von bis zu 25 Kindern bietet und eine bisherige Zehnergruppe ersetzt. Durch eine Umstrukturierung im bestehenden Gebäude werde ein Speiseraum geschaffen, der direkt zur Küche führt.

• Marienschule

Bei der Marienschule in Barßel wird ebenfalls ein Erweiterungsbau umgesetzt. Der Anbau besteht aus mehreren barrierefreien Räumen: einem Werkraum, einem Gruppenraum, einem Unterrichtsraum und einem Differenzierungsraum für Gruppenarbeiten. Zudem wird das bestehende Gebäude so umgebaut, dass es barrierefrei zugängig ist – dazu gehören dann eine Rampe und eine behindertengerechte Toilette. Außerdem werden noch Arbeiten am Fluchtweg unternommen.

Bei dem neuen Gebäude wurde bereits das Dach gedeckt. Weiterhin wurden Verblendmauerwerk sowie Türen und Fenster angebracht. Die Bauarbeiten am barrierefreien Eingangsbereich beginnen noch in den Herbstferien. „Die Gebäudehülle des Anbaus ist fertig. Die letzten Rohbauarbeiten werden gerade getätigt“, berichtet Maja Peters. Spätestens Mitte 2021 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Die Gemeinde Barßel investiert rund 400 000 Euro in den Erweiterungsbau. Die restlichen Baukosten werden vom Landkreis Cloppenburg getragen.