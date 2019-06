Barßel Es war die letzte Schulentlassung der neunten Klassen der Hauptschule im Schulzentrum Barßel. Im kommenden Jahr gibt es nur noch eine 10. Klasse und ab dann existiert im Schulzentrum nur noch die Integrierte Gesamtschule (IGS). Deshalb sei es schon ein besonderer Jahrgang, der entlassen werde, stellte Schulleiter Werner Sandmann zu Beginn der feierlichen Entlassfeier am Freitagmorgen in der der Aula im Schulzentrum Barßel fest.

Die Absolventen der Hauptschule Barßel Klasse 10: Fabian Grzadziel, Maximilian van Rüschen, Pascal Fehnders, Nico Trost, Marlon Mühring, Dennis Bastian, Franziska Blömer, Vivien Lietze, Charmaine Mc Cormack, Pia Sophie Stiller und Jessica Braun. Klasse 9a: Mirko Willms, Philipp Pleis, Martin Stockmann, Ben Rojk, Alexander Minderlen, Marvin Niehaus, Carlo Witting, Ahmed Waqar, Alexej Mititelu, Cindy Timmermann, Saskia Burrichter, Vanessa Schulte, Rihan Agirman, Maureen van Oene, Dilara Cicek, Azita Mohammadi, Michelle Hagen und Alina-Sophie Frey. Klasse 9b: Kevin Müller, Shero Muhamed, Akram Hadi, Khalid Sarwari, Jacob Wilhelms, Marvin Coskun, Pascal Kösters, Florian Ahrenholz, Desire Dabitz, Veronika Butau, Alissa Akbulut, Amon Al Kasha, Laura Schütte, Orphe Samba, Lea-Sophie Kowalewski und Jaimy Negele.

„Die Hauptschule Barßel und ihre Abschlussschüler haben seit 47 Jahren beachtliche Erfolge erzielt. Da macht der jetzige Jahrgang keine Ausnahme und ich wünsche der IGS in Zukunft das Gleiche“, sagte Sandmann. Für ihn selbst war es auch ein besonderer Moment, denn nach 24 Jahren an der Schule war es für ihn auch der letzte Entlassjahrgang. Nach 45 Berufsjahren geht Werner Sandmann mit Ablauf des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand.

So war es für den Pädagogen noch einmal eine besondere Freude, 45 Schülerinnen und Schüler zu verabschieden. Davon erhielten 31 einen Hauptschul- und fünf einen Sekundarabschluss nach der zehnten Klasse. Sechs Schülern konnte Sandmann sogar den Realschulabschluss überreichen. „Das ist ein beachtliches Ergebnis und alles was auf diesen Papieren steht, haben sich die Schüler selbst erarbeitet. Nicht alle haben den gleichen Aufwand betrieben, das sieht man an einigen Noten, aber am Ende haben fast alle ihr Ziel erreicht. Darauf könnt ihr Stolz sein“, freute sich der scheidenden Schulleiter.

Dieser Abschied sei für alle bedeutsam. Für die Schüler, weil sie endlich den Weg in eine berufliche Zukunft gehen werden und für ihn, weil er langsam zur alt für die Schule sei, merkte Sandmann an. Ein ungewöhnliches Grußwort übermittelte Barßels Bürgermeister Nils Anhuth. Per Handy, das plötzlich klingelte, vermittelte er die Schüler an eine Agentur, die Arbeitskräfte für den Markt suchte. „Kein Problem, hier sind heute nur Mädchen und Jungen zu haben, die für jeden Berufszweig zu haben sind“, so Arbeitsvermittler Anhuth. Eine gute Einlage, der bei Eltern und Schüler gut ankam. Zudem wünschte er allen Abgängern viel Erfolg für die Zukunft. Immer ein offenes Ohr für Neues und Rückschläge könnten immer der Anfang für einen Neuanfang sein.

„In der Schulzeit haben wir viel gelernt, wenn wie hin und wieder auch dagegen waren“, sagte Klassensprecherin Rihan Agirmann. Der Entlassfeier war ein Gottesdienst vorausgegangen. Als Klassenbeste wurden Pia Stiller und Mirko Willms und für soziales Engagement Pascal Fehnders geehrt. Zudem wurden für den Erfolg bei der Solarrallye Charmaine Mc Cormack, Saskia Burrichter und Mirko Willms ausgezeichnet.