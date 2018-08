Barßel In der Gemeinde Barßel ist ein wachsender Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen festzustellen. Insbesondere im Ort Barßel selbst, aber auch im Ortsteil Neuland. Dafür sprechen schon allen die Geburtenzahlen der vergangenen Jahre bis einschließlich 2017. Mit Anbauten sowohl am Kindergarten „Heilige Familie“ in Barßel als auch am Kindergarten St. Anna in Neuland will die Kommune dem erforderlichen Platzbedarf Rechnung tragen. Grünes Licht für die Baumaßnahmen gaben die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales auf der Sitzung am Montagabend in der Mensa der IGS Barßel.

„Das Zahlenwerk spricht eine eindeutige Sprache. Der Bedarf ist da. Es muss rechtzeitig gehandelt werden“, erklärte Erster Gemeinderat Michael Sope. Derzeit besuchen 108 Kinder die Kita in Barßel und 92 in Neuland. Rund 350 000 Euro würde der Anbau in Neuland und etwa 850 000 Euro in Barßel kosten. „Der Bedarf ist da. Wir müssen auf Veränderungen in unserer Gesellschaft reagieren. Gut, dass die Verwaltung schon jetzt reagiert hat“, meinte die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Ursula Nüdling. Beim Anbau am Kindergarten in Neuland wünschte sie sich eine andere Positionierung, damit die Spielplatzfläche nicht unnötig verkleinert werde. Beim Anbau sollte man eine optimale Gestaltung mit einbeziehen, so Hans Geesen (CDU). „Die Zahlen der Anmeldungen sprechen für sich. Schon jetzt ist abzusehen, dass deutlich zu wenige Plätze, nicht nur im Krippenbereich sondern auch im Kindergartenbereich zur Verfügung stehen“, meinte die Leiterin des Kindergartens Barßel, Beate Dierkes.

„Bevor man noch weitere Anbauten an bestehenden Einrichtungen plane und somit Spielplätze verkleinere und Mammutkindergärten entstehen lasse, sollte aus Sicht der Kindertagesstätten die Planung und Umsetzung eines neuen Kindergartens mit neuem Standort überlegt werden“, merkte Dierkes an. Da eine solche Planung Jahre dauern kann, sollten diese Überlegungen kurzfristig angedacht werden, damit die Gemeinde langfristig für ihre Familien gute Bedingungen schaffen kann. „Gerade im Hinblick auf das neue Baugebiet in Barßelermoor sicherlich überlegenswert“, ergänzte Josef Wagner, Vorsitzender der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne.

„Wir müssen uns mutig auf den Weg machen. Die Anbauten sind jetzt zu realisieren und nicht noch lange zu planen“, so Geesen. „Wir können Kindergärten bauen, wie wir wollen, aber wir bekommen keine qualifizierten Erzieherinnen. Es wird schon um Mitarbeiter gestritten. Die Ausbildung muss sich ändern, damit die Kindergärten mit Personal ausgestattet werden können“, kritisierte Pastor Thomas Perzul die Politik.