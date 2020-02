Barßel Etwas für die Natur und die Umwelt tun – das ist nach wie vor das Bestreben der Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a der IGS Barßel mit ihren Klassenlehrern Ellen Sandmann und Wirtschaftslehrer Dietmar Trimpop. Im vergangenen Jahr haben die Schüler zusammen mit ihren Lehrern das Projekt „thursdays for nature“ ins Leben gerufen.

An mehreren Donnerstagen setzten sie sich aktiv für die Umwelt ein. „Wir planen als neuestes Projekt im Rahmen der Aktion hier bei uns an der Schule, auf dem Gelände des Schulzentrum vier Insektenhotels aufzustellen“, sagten die Sprecher der Klasse, Joelina Seifert, Lara Speckmann, Matthis Grüssing und Klaas Welp.

Mit der Erstellung der neuen Unterkünfte für die Insekten werden die Schüler in Kürze starten. Die Fertigstellung, die während der Unterrichtsstunden erfolgt, ist Ende des Halbjahres geplant. „Dann sollen die Insektenhotels stehen“, sagen die Schüler. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, weiterhin etwas für eine saubere Umwelt und für die Natur zu tun. Daher haben wir in der Vergangenheit auf dem Gelände der Schule insgesamt zehn Nistkästen und Futterhäuschen für die Vogelwelt aufgestellt“, sagt Lara Speckmann.

Alles fing an mit dem Thema „Ökologische und konventionelle Landwirtschaft“ im vergangenen Jahr an. Die Schüler legten auf einer Fläche von 650 Quadratmetern auf dem Hof der Familie Bernd und Annegret Krone in Neulohe einen Blühstreifen an. Doch damit nicht genug. Schon wenig später trafen sich die Schüler auf dem Bio-Hof der Familie Krone, um vier selbst gestaltete Unterkünfte für die Insekten auf dem Blühstreifen aufzustellen. „Es dauerte nicht lange, da herrschte schon richtiges Leben in dem Hotel“, sagte Joeline Seifert.

Die Idee für derartige Aktionen entstand aus Klimabewegung „fridays for future“ heraus. „Doch wir wollten nicht auf der Straße demonstrieren, sondern aktiv das Thema angehen“, sagt Klaas Welp. „Unsere Klassenlehrerin Ellen Sandmann bringt immer neue Ideen mit, die wir dann versuchen umzusetzen“, sagen die Schülersprecher.

In Zukunft werden also noch mehr Projekte von den Schülerinnen und Schülern der IGS Barßel zu erwarten sein.