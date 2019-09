Die Soeste-Schule

Die Soeste-Schule ist eine Ganztagsschule und wird als öffentliche Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung geführt.

Aktuell werden dort rund 220 Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zur Klasse 10 – je nach Unterstützungsbedarf und dem schulischen Leistungsvermögen – nach den Anforderungen der Förderschule Lernen, der Grund-, Haupt- oder Realschule unterrichtet.

An der Soeste-Schule Barßel arbeiten 85 Mitarbeiter, zwei Sekretärinnen, ein Hausmeister und sechs Schulhunde. Der Einzugsbereich erstreckt sich über den gesamten Landkreis Cloppenburg, über das Emsland, das Ammerland bis in die ostfriesischen Landkreise.

An drei Standorten in der Gemeinde werden die Schüler unterrichtet. Diese sind direkt in Barßel, in Elisabethfehn-Dreibrücken und in Elisabethfehn-Süd. An jedem der drei Standorte wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt. In Dreibrücken ist zum Beispiel die Praxisklasse in einer ehemaligen Werkstatt untergebracht.